При этом руководство эмирата заявило, что готово к диалогу на «определенных условиях».

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил ,что Катар «отвергает список требований», которые ранее выдвинули арабские страны для восстановления разорванных с эмиратом отношений. Он также сказал, что Доха готова к диалогу «при соответствующих условиях».

«Катар дал ясно понять с самого начала, что не приемлет ничего, что нарушало бы его суверенитет. Мы не боимся и готовы противостоять любым негативным последствиям после окончания срока ультиматума»,— приводит его слова телеканал «Аль-Джазира» (перевод – kommersant.ru).

Напомним, в июне Катар оказался в центре международного конфликта: с ним разорвали отношения Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова. Страны объяснили свое решение тем, что Катар якобы оказывал поддержку исламистам. На прошлой неделе Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн передали Катару список требований, включающий 13 пунктов.