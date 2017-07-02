Идея аукциона за право провести время со знаменитостью отнюдь не нова.

Встретиться со звездами мировой политики, бизнеса или кино не так уж и сложно — были бы деньги.

Сами VIP-персоны, как правило, выставляют времяпрепровождение с собой на торги ради сбора средств на благотворительность.

Один из самых богатых людей мира Уоррен Баффет выставляет обеды и завтраки с собой на торги ежегодно. Трапеза с человеком, сколотившим состояние в десятки миллиардов долларов, обходится недешево. Например, в 2007 году победитель аукциона выложил за это 600 тысяч долларов. А вот в 2016 году за обед в стейкхаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке пришлось заплатить уже 3,4 миллиона долларов. Зато за эти деньги победитель имеет возможность три —четыре часа говорить с одним из самых успешных людей планеты, который готов дать пару советов.

Кстати, в 2017 году обед с Баффетом подешевел — его продали «всего» за 2,6 миллиона долларов. В целом на таких трапезах Баффет за работал для фонда помощи бездомным более 25 миллионов долларов.

Если вам интересно вкушать пищу с российским политиком, то обед с Михаилом Горбачевым обойдется вам в 250 тысяч долларов. Точнее, в 2008 году столько заплатил за это мероприятие актер Хью Грант. Деньги были перечислены в Фонд Раисы Горбачевой, помогающий детям, больным лейкемией. Впрочем, Михаил Сергеевич такие мероприятия регулярно не проводит, да и состояние его здоровья в последнее время этому не способствует.

Говоря о политиках в отставке, нельзя пройти мимо Сильвио Берлускони. Портал CharityStars в марте 2017 года предложил всем желающим вечер с Берлускони. Торги выиграла итальянка, заплатившая 70 тысяч евро. Ужин состоялся на личной вилле политика. Деньги пошли пострадавшим от землетрясения, которое произошло в Италии в 2016 году.

Случаются мероприятия и с фиксированным ценником. Так, например, в декабре 2014 года в Нью-Йорке можно было попасть на ужин с британским принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон за 100 тысяч долларов. Правда, ужинать пришлось в довольно большой компании, зато оплатившим было предоставлено право на частную беседу с будущими королем и королевой.

Деньги, как водится, пошли на благотворительность.

Вы поклонник Хью Джекмана? Готовьте 35500 долларов. По крайней мере, столько заплатил победитель аукциона в 2015 году, на котором был выставлен ужин с «Росомахой». Бонусом к актеру шли его жена Дебора-Ли Фернесс и глава МИД Австралии Джули Бишоп. Собранные деньги были направлены в австралийские благотворительные фонды.

Отобедать с одним из самых ярких актеров современности Робертом Дауни-младшим в 2014 году стоило 26 тысяч долларов. При этом победитель аукциона также должен был взять на себе расходы на поездку к месту обеда, а также по оплате собственно счета за съеденное. Дауни платил за себя сам.

К слову, дело не обязательно может идти о благотворительности. В США несколько агентств предоставляют услуги для тех, кто хочет встретиться со звездами. За деньги можно практически все — например, голливудский небожитель приедет в вашу «однушку» в Мытищах, чтобы поздравить сына с «тройкой» за контрольную по математике. Чек будет зависеть от уровня приглашенного. Эмму Уотсон или Джессику Альбу вам обеспечат за 500 тысяч долларов, а Хелена Бонем-Картер будет стоить только 150 тысяч долларов.

Бывают встречи со звездами и еще дешевле. В 2012 году на благотворительном аукционе фонда «Федерация» ужин с Софи Лорен ушел с молотка за 15 тысяч долларов, а Кармен Электра ела с победителем за каких-то 5000 долларов.

Источник: «Аргументы и факты»