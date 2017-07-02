Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире одной из политических передач на прокремлевском канале «Россия 1» пригрозил расстрелять украинцев. Об этом пишет «Апостроф».

Видео с фрагментом заявления Жириновского опубликовано на YouTube (смотрите с 06:24 минуты).

Российский политик возмутился празднованием во Львове 110-й годовщины со дня рождения главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Так, Жириновский обратился к польскому политологу Зигмунду Дзеньчоловскому.

«Вы сказали, что вы с ними (украинцами) едины. А когда мы их будем арестовывать всех, под суд и расстреливать. Что вы будете делать? Когда я заставлю Вас арестовать?! И Вас расстреляют за все это!», — сказал Жириновский.

«Украины нет такой страны, и нет такого народа», — добавил он.