Гениями считают тех, кто сдал тест IQ на 140 баллов. Таких людей во всем мире не больше 2%. Арнав Шарма, индийский мальчик 11 лет из Рединга (Англия), набрал 162 балла – максимально возможный результат. Это на 2 балла больше, чем в свое время получили физики Альберт Эйнштейн и Стивен Хокинг , сообщает Independent.

Мальчик отмечает, что к тесту не готовился вовсе и никогда раньше не видел его примеров. На то, чтобы выполнить задания, у него ушло 2,5 часа. Он говорит, что хоть у него и не было подготовки, но он не нервничал. Семья удивилась результатам и очень обрадовалась.

Его мама рассказала, что уже в 2,5 года ребенок показал способности к математике. В этом возрасте он умел считать до 100 и дальше. Сейчас Арнаву очень нравится заниматься пением и танцами. Когда ему было 8, он дошел до полуфинала в шоу «Рединг имеет талант к танцам». Также мальчик увлекается программированием, бадминтоном, игрой на пианино, плаванием. Хорошо знает географию, может назвать все столицы мира.