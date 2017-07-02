Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение о создании первого в республике инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий, призванного объединить на одной площадке разработчиков программных продуктов и производителей в сфере информационных технологий.

Как сообщила СМИ пресс-служба министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, особенность нового центра заключается в том, что он формируется на принципах экстерриториальности, в пределах всей территории республики, со штаб-квартирой в Ташкенте. Его резидентами могут стать предприятия, связанные с информационно-компьютерными технологиями (ИКТ) по всей стране. Ожидается, что это будет способствовать активному развитию высокотехнологичных отраслей экономики, дальнейшей интеграции науки, образования и производства и в конечном счете увеличению экспорта в сфере ИКТ.

Согласно указу, первоначальный срок функционирования центра составляет 10 лет с возможностью продления. Указом создан высший орган управления — координационный совет, призванный осуществлять взаимодействие государственных органов, научных, образовательных и иных организаций по развитию инновационного аппарата. Документ предусматривает предоставление резидентам центра ряда таможенных, налоговых и иных преференций. В частности, все завозимое ими для собственных нужд оборудование, комплектующие части, технологическая документация и не производимые в республике программные продукты освобождаются от таможенных платежей, а предприятия-резиденты до 1 января 2028 года освобождаются от уплаты всех видов налогов, обязательных отчислений в государственные целевые фонды и единого социального налога.

Президент также освободил резидентов центра от обязательной продажи части валютной выручки, от экспорта работ, услуг и товаров собственного производства. Глава государства предоставил им эксклюзивное право выплачивать заработную плату на территории республики в иностранной валюте, а расчеты дивидендов осуществлять в безналичной форме, перечислением валюты на международные платежные карты.

Эксперты полагают, что принцип экстерриториальности, а также беспрецедентные льготы «Узбекской Силиконовой долины» позволят в кратчайшие сроки создать в Узбекистане максимально благоприятные условия для развития производства продукции и услуг ИКТ.