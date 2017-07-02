Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об объявлении в республике траура 2 июля в связи с гибелью 13 человек в результате ДТП с автобусом и грузовиком в ночь на воскресенье.

Как передает РИА Новости, сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля “КамАЗ” и пассажирского автобуса “Неоплан” в девяти километрах от Заинска поступило в 0.40 мск воскресенья.

Автобус следовал по маршруту Самара — Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным Минздрава Татарстана, погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12).