Ярослав Качиньский, лидер правящей партии Польши, заявил о том, что его страна не должна принимать мигрантов, поскольку государство заботится о собственной безопасности.

Как Rzeczpospolita, такое заявление от политика прозвучало во время конгресса его политической силы. Качиньский подчеркнул, что он говорит не только об угрозе террористических актов со стороны мигрантов, но и в целом о безопасности Польши, и он не видит ни одной причины для того, чтобы снижать качество жизни в стране, а оно обязательно снизится, если в страну хлынут мигранты. По мнению Качиньского, необходимо прекратить пускать в страну нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

«Мы не эксплуатировали эти страны, не пользовались их рабочей силой и не приглашали их в Европу. У нас есть полное моральное право сказать «нет», заявил польский политик. Так он ответил Еврокомиссии на ее решение начать процедуру привлечения к ответственности Чехии, Венгрии и Польши из-за отказа в приеме мигрантов.