Президент США Дональд Трамп заявил, что «подумывает» об использовании вместо хештега «#фейковые новости CNN» – «#мошеннические новости CNN». Об этом он написал в Facebook.

«Фейковые и мошеннические новостные медиа прилагают все усилия, чтобы убедить республиканцев и других, что я не должен использовать социальные медиа. Но помните, что я выиграл выборы в 2016 году без интервью, речами и социальными сетями. Я должен был победить фейковые новости и сделал это», – написал он.

24 июня сайт BuzzFeed сообщил, что CNN вводит строгие ограничения на распространение материалов, касающихся России. В распоряжении издания есть соответствующее письмо руководства СМИ своим сотрудникам. Письмо отправил выпускающий редактор CNNMoney Рич Барбьери. В нем говорится, что никто не должен публиковать какой-либо контент о России, не посоветовавшись с ним или с вице-президентом телеканала Джейсоном Фаркасом.

Такое решение было принято после того, как с сайта СМИ пришлось удалить материал о якобы расследовании сенатским комитетом по разведке связей американского финансиста, члена переходной команды президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи с Российским фондом прямых инвестиций. В нем со ссылкой на один неназванный источник говорилось, что руководитель фонда Кирилл Дмитриев встречался со Скарамуччи за четыре дня до инаугурации.

Статья была опубликована 22 июня, на следующий день ее удалили, но она сохранилась в кэше. На сайте CNN появилось сообщение, что материал не соответствовал редакционным стандартам телеканала, поэтому был снят.

После публикации статьи о связи советника Трампа с российским фондом три журналиста CNN ушли в отставку.

27 июня Трамп отреагировал на новую политику телекомпании CNN в отношении России и увольнение в связи с этим трех журналистов, заявив, что телеканал ждут кадровые изменения.

«Распространяющий фейковые новости CNN ожидают серьезные изменения в менеджменте теперь, когда их поймали на проталкивании фальшивых историй по российской теме. Рейтинги существенно падают!» – заявил Трамп.

«Но как быть с NBC, CBS, ABC? Или с «провалившимися» New York Times, The Washington Post? Все они – фейковые новости», – отметил он.