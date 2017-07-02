Несколько тысяч человек вышли на улицы Лондона с требованием отставки правительства Терезы Мэй.

Участники организованной профсоюзами акции протестовали против политики сокращения государственных расходов на социальную сферу.

Участники марша-протеста прошли от штаб-квартиры BBC до Парламентской площади.

Протесты прошли после того, как парламент Великобритании проголосовал за программу, предложенную Консервативной партией, выразив таким образом доверие правительству и премьер-министру Терезе Мэй.

Как известно, 8 июня в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. Правящая Консервативная партия получила 318 мандатов, Лейбористская партия – 262.