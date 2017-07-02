Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Йемене Невио Загариа заявил, что число жертв эпидемии холеры в стране возросло до 1500. Об этом сообщает агентство Рейтер.

По словам Загариа, выступавшего в субботу на совместной с ЮНИСЕФ и Всемирным банком конференции, в настоящий момент зафиксировано около 246 тысяч случаев заболевания холерой в стране.

Ранее старший советник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Йемене Ахмед Зуитен сообщил, что эпидемия холеры в стране унесла жизни более 1400 человек.

Ранее Детский фонд ООН заявил, что количество заболевших холерой в Йемене к концу августа может возрасти до 300 тысяч человек.