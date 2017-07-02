Выходец из Туниса убил двух пенсионеров в австрийском городе Линц из-за своей ненависти к правым политикам страны. Издание Heute сообщает, что 54-летний мигрант сам пришел в полицию и сознался в содеянном преступлении. Он рассказал, что тщательно спланировал убийство, сначала задушил 85-летнюю женщину, затем убил ее 87-летнего мужа, после чего поджег тела жертв.

Объясняя мотивы своих действий, он заявил, что ненавидит правых политиков, включая Австрийскую партию свободы, которую, как он полагал, поддерживали убитые пенсионеры.

Издание отмечает, что мигрант проживал в Австрии с 1989 года и хорошо был знаком с пожилой парой.