Количество погибших в результате столкновения пассажирского автобуса и бензовоза в Татарстане возросло до 13 человек. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Региональный главк МЧС ранее сообщил, что грузовик и автобус Самара – Ижевск столкнулись в Татарстане в ночь на воскресенье и загорелись, автобус опрокинулся, семь человек погибли и 11 пострадали.

По сообщению, двое из погибших — дети. В автобусе в момент аварии находились 28 человек, включая водителя.

На месте работает следственная группа, выясняются причины происшествия, добавил собеседник.