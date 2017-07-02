Количество иностранцев, проживающих в Германии, достигло рекордного за 50 лет уровня, пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные Федерального статистического агентства Германии.

Как сообщает издание, число таких людей превысило 10 миллионов — эта цифра возросла на 23% по сравнению со статистикой за 2014 год. Из них 5,8 миллиона прибыло из государств вне Европейского союза, включая миллион беженцев.

Таким образом, по словам пресс-секретаря агентства, население страны в настоящий момент составляет около 83 миллионов человек, 12,5% из которых — иностранцы, информирует Life.ru.