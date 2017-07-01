Основатель разоблачительного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж прокомментировал появившиеся в Интернете призывы пользователей и некоторых журналистов убить его, передает Интерфакс.

Ассанж опубликовал в Twitter сообщения, используя хэштег #tolerantliberal (толерантность либералов. — Ред.), а также постер статьи американского издания Washington Times, заголовок которого гласит «Assassinate Assange» (убить Ассанжа).

Помимо этого, редактор WikiLeaks опубликовал еще несколько десятков твитов с призывами к его устранению.

«Есть ещё тысячи (сообщений с призывом) убить, покалечить, взорвать, похитить, посадить в тюрьму меня и других наших сотрудников, за наши попытки обучить людей», — написал Ассанж.

Он подчеркнул, что либералы перестали придерживаться истинных либеральных взглядов.

«Что я могу сказать?… Либералы больше не либералы. Они легли в постель с худшими пороками государственной жесткости и любви к цензуре и смерти», – отметил Ассанж.