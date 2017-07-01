Сотрудники Товузского таможенного управления пресекли попытку вывоза из Азербайджана партии контрабандных серебряных изделий, передает Спутник-Азербайджан.

На территории Управления таможенного поста «Сыныг керпю» таможенники провели досмотр принадлежащего гражданину АР автомобиля, направлявшегося в Грузию.

В ходе проверки транспортного средства в задней части водительского сиденья были обнаружены 23 единицы серебряных изделий общим весом 4,8 килограмма. Найденные в ходе проверки изделия были изъяты.

По факту ведется расследование.