Сенатор США от Демократической партии Элизабет Уоррен внесла в конгресс законопроект, который направлен на защиту американских военнослужащих от «российской пропаганды» в соцсетях. Об этом сообщает RT.

«Надлежит представить на рассмотрение комитетов конгресса по обороне доклад о совершенных за прошлый год умышленных действиях со стороны Российской Федерации, а также иностранных граждан, действовавших в интересах или от лица Российской Федерации, направленных на распространение среди американских военнослужащих поддерживаемой Россией пропаганды и дезинформации с помощью социальных сетей и схожих онлайн-средств с возможной целью нанести урон Соединенным Штатам или принести выгоду Российской Федерации», — говорится в документе.

Ежегодно отчитываться о влиянии России на американских военных предлагается обязать главу Пентагона.