Снаряд, выпущенный из Сирии, разорвался в субботу на территории Голанских высот, контролируемой Израилем.

Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ в субботу, 1 июля.

«Снаряд, выпущенный из Сирии, разорвался в незаселенной местности в северной части Голанских высот, пострадавших нет», — цитирует сообщение израильских военных ТАСС.

В ведомстве добавили, что это был уже пятый шальной снаряд за неделю, выпущенный в ходе боевых действий на сирийской территории.

Ранее в ответ на обстрелы со стороны Сирии израильская армия наносила удары по расположению правительственных сил, уничтожив танк, грузовик, позиции минометчиков и артиллеристов.