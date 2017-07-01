Неподалеку от швейцарского городка Шато-д’Э произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщает ТАСС.

Подземные толчки ощущались достаточно сильно и вызвали множество обращений обеспокоенных граждан в полицию и другие службы. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Ученые отмечают, что сейсмическая активность в районе Ано, где произошло землетрясение, повысилась с 2016 года. По данным сейсмологов, в Швейцарии в среднем ежедневно регистрируется по два землетрясения, однако толчки настолько слабые, что люди их не чувствуют. А вот землетрясения магнитудой от 2,5 и выше происходят от 10 до 15 раз за год, и незамеченными не проходят.