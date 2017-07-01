Не менее 24 американских штатов затягивают процесс или отказываются подчиниться запросу администрации президента США Дональда Трампа о предоставлении регистрационных данных избирателей, сообщает The Hill.

11 мая Трамп подписал указ о создании комиссии для расследования возможных фальсификаций на выборах. В рамках работы комиссия направила письма 50 секретарям штатов по всей стране, запросив информацию об избирателях.

В письме запрашивалась информация об именах, адресах, датах рождения и партийных предпочтениях зарегистрированных избирателей в каждом из штатов. Согласно данным издания, комиссия также запросила информацию об участии избирателей в голосованиях с 2006 года.

Многие штаты США выступили против такого запроса, заявив, что не собираются предоставлять информацию федеральным властям.

«Президент создал эту избирательную комиссию, основываясь на ложном утверждении, что «фальсификации на выборах» являются распространенным явлением — это не так», — отметила секретарь штата Кентукки демократ Алисон Линдерган.

Она подчеркнула, что не намерена передавать «личные данные жителей Кентукки федеральному правительству».

Секретарь штата Миссисипи республиканец Делберт Хосманн также выступает против такого шага Белого дома. Он предложил членам комиссии «пойти прыгнуть в Мексиканский залив».

Среди выступивших против запроса об избирателях представители таких американских штатов, как Аризона, Калифорния, Невада, Нью-Йорк, Огайо, Техас, Вермонт и другие.

Трамп заявлял о том, что несколько миллионов нелегальных избирателей участвовали в голосовании на президентских выборах в 2016 году. По его мнению, именно по этой причине кандидат от демократов Хиллари Клинтон выиграла прямое голосование, где подсчитывается именно число избирателей.