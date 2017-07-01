В центре Лондона проходит антиправительственная демонстрация. Об этом сообщает «РИА Новости».

Митинг начался возле здания телерадиокомпании BBC, затем продолжился у резиденции премьер-министра Соединенного Королевства на Даунинг-стрит и на Парламентской площади. Люди вышли на улицы с плакатами «Тори — вон!» и «Больше ни дня». Сообщается, что в акции протеста принял участие «теневой» министр внутренних дел Дайан Эбботт. Позднее к митингующим обратился лидер лейбористов Джереми Корбин. Организатором мероприятия стало движение «Народная ассамблея против политики экономии», которое на своей официальной странице в соцсети Facebook пригласило выступить всех, кто против сокращения расходов на здравоохранение, образование и жилищную сферу.

Как сообщает агентство, на митинге выражалось недовольство не только этими вопросами. Участник демонстрации заявил, что ему «не нравится, что страной руководит кучка народу, и ей дела нет до всех нас. Посмотрите, что случилось с Grenfell Tower. Я за то, чтобы мы были нормальной европейской страной, толерантной и открытой миру, думающей о своих жителях, а не отнимающей у них последнее. И не нужен нам никакой Brexit.