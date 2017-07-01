На территории Южной Кореи задержали небольшое судно с пятью моряками из КНДР, передает Газета.ру.
Моряков заметили после того, как они пересекли Северную разграничительную линию. Морская полиция сопроводила их судно в южном направлении.
На территории Южной Кореи задержали небольшое судно с пятью моряками из КНДР, передает Газета.ру.
Моряков заметили после того, как они пересекли Северную разграничительную линию. Морская полиция сопроводила их судно в южном направлении.
Дата: 2017/07/01 20:05
Раздел: Мир
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