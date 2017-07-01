На территории Южной Кореи задержали небольшое судно с пятью моряками из КНДР, передает Газета.ру.

Моряков заметили после того, как они пересекли Северную разграничительную линию. Морская полиция сопроводила их судно в южном направлении.

Сотрудники ведомства провели беседу с северокорейскими моряками и, как отмечается, некоторые из них пожелали остаться в Южной Корее.