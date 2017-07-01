Неприятный инцидент произошел в одном из школьных дворов в Хазарском районе. Мужчина облился бензином и пытался поджечь себя, но вовремя подоспевшие сотрудники 2-го отделения полиции Хазарского района отговорили его от суицида.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в правоохранительных органах, случай произошел в четверг, 29 июня, во дворе школы номер 136. Житель поселка Бина Агаев Ханлар Агагулу оглу, 1969 года рождения, облился бензином, но довести задуманное до конца не успел.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что на столь радикальный шаг мужчина пошел из-за детей, которые учатся в этой школе. Из-за плохой учебы дети Агаева были оставлены директором на второй год. Но отца семейства такое положение дел не устроило. Он потребовал от директора перевести его детей вместе со всеми в старшие классы, и заявил, что в противном случае он совершит показательное самосожжение, что в принципе и собирался сделать в четверг.

В настоящее время полицейские пытаются договориться с директором учебного заведения и найти оптимальное решение, которое устроит и Агаева, и детей, и педагогов.