Президент США Дональд Трамп повторно резко высказался о двух ведущих на телеканале MSNBC Джо Скарборо и Мике Бжезински, передает «Интерфакс».

«Сумасшедший Джо Скарборо и глупая Мика (Бжезински. — Ред.) не плохие люди, но их шоу с низкими рейтингами контролируется руководством NBC», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее американский президент раскритиковал двух журналистов, назвав их «сумасшедшей» и «психопатом». Также он добавил, что больше не смотрит их шоу.

«Я слышал, что @Morning_Joe, у которых плохие рейтинги, критикуют меня (больше не смотрю их)», — говорилось в сообщении.