Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, передает Rambler-news.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию вокруг Катара.

«При обмене мнениями по ситуации, сложившейся вокруг Катара, отмечено, что это оказывает негативное влияние на и без того непростое положение дел в ближневосточном регионе. Подчёркнута необходимость налаживания прямого взаимоуважительного диалога между всеми вовлечёнными в этот конфликт государствами», — сказано в сообщении.

Кроме того, был обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе российско-бахрейнских переговоров в сентябре 2016 года. Отмечается, что была констатирована позитивная динамика развития торгово-экономических связей.

Отмечается, что разговор произошел по инициативе бахрейнской стороны.