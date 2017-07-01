Певец Абдул Халид и исполнитель мейханы Гаджи Сабухи представили клип «Azərbaycan polisi» ко Дню работников полиции Азербайджана, который отмечается 2 июля, передает Тренд.

Клип представлен на композицию из репертуара легендарных исполнителей Рашида Бейбутова и Зейнаб Ханларовой. Композиция представлена в современной обработке с использование национальных инструментов, в синтезе с мейханой на слова Гаджи Сабухи и литературным стихом народного артиста Нураддина Мехтиханлы. Аранжировка –Илькин Валехоглу, тар – Али Алиев, кяманча- Тогрул Оруджов.