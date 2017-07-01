По меньшей мере 17 человек ранены во время стрельбы в ночном клубе в городе Литтл-Рок (США, штат Арканзас). Еще несколько посетителей получили травмы, пытаясь покинуть помещение, передает Лента.ру.

В результате произошедшего никто не погиб. Уточняется, что один из раненых находился в критическом состоянии, однако медикам удалось его стабилизировать. Остальные получили не опасные для жизни повреждения. Отмечается, что самому младшему из пострадавших 16 лет.

Личность человека, открывшего стрельбу, не установлена.

Полицейское управление города в своем Twitter заявило, что причиной стрельбы стал конфликт между посетителями заведения и случившееся не связано с терроризмом.

В ночь на 12 июня 2016 года этнический афганец Омар Матин ворвался в гей-клуб Pulse (Орландо, штат Флорида), запер помещение и начал расстреливать посетителей. Через несколько часов полиция ликвидировала террориста и освободила выживших. В результате атаки погибли 50 человек (включая Матина), 53 были ранены. Этот случай стал крупнейшим в истории США терактом с применением огнестрельного оружия.