Американский рэп-исполнитель Снуп Догг дебютирует в качестве комментатора Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на шоу Dana White’s Tuesday Night Contender Series

«Я большой поклонник UFC. С нетерпением хочу поделиться своим видением происходящего в октагоне», — приводит слова Снуп Догга RT.

Dana White’s Tuesday Night Contender Series —новое еженедельное шоу, названное в честь президента UFC Даны Уайта, которое будет включать пять поединков. В боях будут принимать участие как перспективные бойцы, так и ветераны MMA, желающие вернуться в октагон. Спортсмены будут соревноваться в Лас-Вегасе в зале The Ultimate Fighter. Первый выпуск шоу выйдет в прямой эфир 11 июля.