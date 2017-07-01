По данным агентства ЕС Frontex, в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, в основном это выходцы из Африки, большинство из них — нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д’Ивуара и Гамбии. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек.В МВД Италии на этой неделе заявили, что с начала нынешнего года на территорию страны прибыли почти 77 тысяч мигрантов, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 13,4%.

В целом нововведение, по мысли официального Рима, заставит суда НПО высаживать мигрантов не в итальянских портах.