Президент Азербайджана Ильхам Алиев наказал виновных в несанкционированном сносе мечети Гаджи Джавада на территории, именуемой «Советская». Как сообщает «Минвал», об этом заявил помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

По его словам, в апреле текущего года президент остановил снос мечети Гаджи Джавада, расположенной на территории, именуемой «Советская», и распорядился о создании соответствующей комиссии для всестороннего и объективного изучения данного вопроса. После изучения вопроса комиссия пришла к заключению о неизбежности сноса указанной мечети и доложила об этом главе государства.

«В соответствии с заключением комиссии президент И.Алиев, с учетом мнения местной общины, вынес решение о строительстве новой мечети и, только после окончания строительства новой сносе мечети Гаджи Джавада», — сказал А.Гасанов в интервью агентству «АзерТАдж».

А.Гасанов подчеркнул, что в соответствии с поручением президента были выделены финансовые средства и место под строительство более благоустроенной, красивой и современной мечети на улице Шарифзаде Ясамальского района столицы, и были начаты соответствующие строительные работы.

«Однако, некоторые должностные лица в нарушение поручения президента, не дождавшись окончания строительства новой мечети, самостоятельно приняли решение о сносе мечети Гаджи Джавада. Сразу же после получения информации о данном вопросе президент распорядился о серьезном наказании этих должностных лиц. Основной виновник в данном вопросе уже освобожден с должности главы ИВ Ясамальского района», — резюмировал он.