Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Беларусь – Дня независимости. Современная Беларусь, успешно претворяя в жизнь намеченные цели и приоритетные задачи, добилась значительных успехов в области укрепления государственности и правопорядка, устойчивого социально-экономического развития.

Азербайджан и Беларусь связывают традиционно тесные отношения дружбы, сотрудничества и взаимоподдержки. Уверен, что наши совместные усилия и впредь будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению азербайджано-белорусского взаимовыгодного сотрудничества и многопланового взаимодействия», — говорится в послании главы государства, которое приводит АзерТАДЖ.

Ильхам Алиев пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья и успехов, а братскому народу Беларуси – мира и благополучия.