В субботу, 1 июля, в Баку задержан главный редактор сайта BakiPost, племянник экс-депутата Сабира Рустамханлы Эльчин Захироглу.

Как сообщается, его сегодня задержали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана при получении взятки у гражданина.

Издание «Хаккын» пишет, что Э.Захироглу задержан по жалобе сына депутата Милли Меджлиса Эльмиры Ахундовой – предпринимателя Хабиба Ахундова. Об этом в интервью порталу заявил сам Х.Ахундов.

По словам Х.Ахундова, журналист шантажировал его грязной статьей, касавшейся его личной жизни: «Он звонил мне, писал, шантажировал. И просил денег. Я вынужден был обратиться в полицию. Этот журналист не оставил мне другого выбора».

Х.Ахундов надеется на объективное расследование данного инцидента и выражает уверенность, что правоохранительные органы накажут преступника.