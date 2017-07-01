На «горячую линию» Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) поступила жалоба о незаконной вырубке деревьев на улице Гачаг Наби, 9a в Хатаинском районе города Баку.

Как сообщили в АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, факты, указанные в жалобе, были на месте изучены сотрудниками ведомства с участием подавших ее граждан.

В ходе осмотра территории установлен факт незаконной вырубки 2 деревьев. Кроме того, установлено, что Вагиф Билал оглу Хамзаев, получивший разрешение на строительство от Главного управления архитектуры и градостроительства Исполнительной власти Баку и Исполнительной власти Хатаинского района столицы, огородил забором 0,4 гектара территории и собирается вырубить 69 деревьев.

По факту был составлен акт, на В.Хамзаева наложен штраф в размере 2700 манатов, для охраны деревьев направлено обращение в Исполнительную власть Баку.

Собранные материалы направлены в Генеральную прокуратуру. Для привлечения виновных к ответственности и защиты деревьев от уничтожения возбуждено уголовное дело.

Территория взята под контроль сотрудникоми МЭПР.