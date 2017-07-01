В Страсбурге во Франции проходит общеевропейская церемония прощания с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем. Об этом сообщает «РИА Новости».

Общеевропейский государственный акт прощания с Колем, который призвал подчеркнуть масштаб личности политика, проходит в здании Европейского парламента. На церемонию по личному приглашению семьи Коль прибыла вдова первого президента России Наина Ельцина, она прилетела вместе с Медведевым на одном самолете, отмечает агентство.

Кроме того, на прощальную церемонию приехали более 30 ​действующих и бывших глав государств и правительств. Их встретили председатель Европейского союза Дональд Туск, председатель Европейского парламента Антонио Таяни и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Похоронят Коля на кладбище в Шпайере.

С предложением провести общеевропейскую церемонию прощания с Гельмутом Колем в середине июня выступил Жан-Клод Юнкер. Он подчеркнул, что Коля удостоили звания «почетный гражданин Европы» за выдающиеся достижения, в связи с чем нужно провести и европейскую церемонию прощания.