Российско-израильский публицист Авигдор Эскин совершил незаконный визит на оккупированные Арменией территории Азербайджана, где выступил с рядом антиазербайджанских заявлений. В общении с армянскими журналистами, Эскин также подверг необоснованной критике недавний визит в Баку авторитетного российского журналиста и общественного деятеля Александра Проханова. По словам Эскина, Проханов якобы пропагандирует фашистские идеи, и он, словно в той поговорке, назло Баку решил отморозить себе уши, то есть, отправиться в гости к карабахским сепаратистам.

Тем не менее, выпады Эскина против Александра Проханова не остались без ответа. В беседе с порталом Azeri.Today Александр Андреевич сравнил Эскина с «пустышкой и человеком-бородавкой».

— Авигдор Эскин — это пустышка. Он постоянно приезжает в Россию и от имени еврейского народа выражает мнение о русской жизни, о русской культуре. Но он никого не представляет. Эскин — это самозванец, который почему-то регулярно мелькает на российских телеканалах. Он создает себе образ эдакого миссионера, который является из Израиля и устанавливает якобы особые отношения между нашими государствами. Мы с ним встречались не раз, он был крайне любезен со мной, подсаживался ко мне, беседовал, просил поужинать с ним. Даже публиковался в моей газете «Завтра». И вот теперь он поехал в Нагорный Карабах и решил выставить себя в качестве вершителя судеб, арбитра или аналитика. Но это все пустота, тщеславие, чванство. Эскин — это человек, который не понимает всю драму происходящего вокруг Карабаха, — сказал А. Проханов.

По его словам, Эскину не жалко ни азербайджанцев, ни армян, гибнущих на линии фронта, ему плевать на лагеря беженцев в Азербайджане, где мучаются изгнанные из своих домов люди. Главное для Эскина — продемонстрировать свою значимость, которой, в реальности, нет. Прохавнов говорит, что Эскину «важно приехать в Карабах и на весь мир прокукарекать свою ничтожную сентенцию. Если бы Эскину оказали доверие и он приехал бы сейчас в Баку, то точно также он выступил бы и против армян».

— Эскин называет меня фашистом? А в чем заключается мой фашизм? Я люблю все народы, я ни в кого не кидаю камни. Не могу назвать себя и русским националистом, потому что я державник, ратую за гармонию между всеми населяющими Россию народами. Какой же я фашист? Если бы это говорил армянин, я бы еще понял. Но Эскин? Это же пустышка, человек-бородавка, вроде нароста, который вырастает на теле еврейского, русского, азербайджанского, армянского и других народов, — сказал А. Проханов.

А. Проханов также поделился своими впечатлениями от недавнего визита в Азербайджан.

— Мой визит состоялся по приглашению руководства Азербайджана и русской общины. Ведь я всегда, как вы и сами хорошо знаете, в армяно-азербайджанском конфликте поддерживал справедливую позицию Азербайджана. Я приехал, чтобы исследовать процесс становления нового и успешного государства. Для меня, как мыслителя, было очень интересно ознакомиться с процессами, протекающими в Азербайджане. Особо хочу подчеркнуть, что моя плодотворная поездка в Азербайджан была позитивно встречена моими многочисленными сторонниками в России. Мы хотим попытаться создать площадку, на которой могли бы встречаться представители интеллигенции Азербайджана и Армении. Ведь сейчас все попытки Азербайджана вызвать армян на диалог терпят неудачу, поскольку армянская сторона отвергает предложения Баку, предпочитая жесткую напряженность, — резюмировал он.