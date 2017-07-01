Можно предположить, что Генри Киссинджер в свои 94 года уже готов уйти на пенсию: британской газете The Times ветеран политики и бывший госсекретарь США сообщил, что не ищет себе работу. И всё же в последние недели его видели в столицах разных государств за чтением лекций и на встречах с лидерами этих стран. Так, 29 июня он прибыл в Москву, которая стала последней остановкой в мировом турне, в ходе которого Киссинджер ставил под сомнение ход мыслей Дональда Трампа.

Как передает ИноТВ, перед встречей с Владимиром Путиным, с которым он знаком уже много лет, Киссинджер выступил с речью в Москве, призвав к «новой стадии в отношениях между США и Россией». Организатор встречи академик РАН Александр Дынкин сообщил, что время визита Киссинджера в российскую столицу — за неделю до первой встречи Путина с Трампом на саммите G20 — было выбрано не случайно. Генри Киссинджер, кажется, намерен сыграть ту же роль в отношениях президентов двух стран, какую он уже играл в декабре прошлого года в Пекине, полагает The Times.

«Дипломатическое наступление вольнонаёмного доктора Киссинджера нравится далеко не всем. Некоторые задаются вопросом, не сделали ли связи с Китаем и Россией его, по сути, лоббистом иностранных властей. Впрочем, сам Киссинджер настаивает, что действует лишь в интересах личных и мирового порядка. «Мне повезло, что моя профессия — вместе с тем ещё и моё хобби. Не знаю, чем бы ещё я мог заниматься», — заявил он в январе», — пишет британская газета.