2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков. Ночью на отдельных частях полуострова ожидаются кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит плюс 21-25, днем 30-35, местами поднимется до 37 градусов, в Баку ночью ожидается плюс 22-24, днем 33-35.

Атмосферное давление опустится ниже нормы — с 759 мм до 756 мм. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 45-50%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 20-21, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 22-23, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном пройдет без осадков. Однако ночью на отдельных горных территориях возможны грозы и кратковременные осадки. Ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит плюс 21-26, днем 35-40, в горах ночью плюс 14-19, днем 25-30 градусов.

Национальный департамент гидрометеорологии предупреждает, что с 3 по 6 июля в Баку и на Абшеронском полуострове столбики термометров поднимутся до 33-37, местами до 39 градусов тепла. С 3 по 7 июля в районах максимальная температура составит 35-40 градусов тепла. В Нахчыване и центрально-низменных районах ожидается местами 41-43, в горных районах 28-33 градуса тепла.