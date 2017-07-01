Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прокомментировал возможность своего включения в тренерский штаб сборной России по футболу.

«Я веду переговоры с командой «Аль-Фуджайра», но, посмотрев на российскую сборную, любому захотелось бы стать её тренером», — заявил Марадона в интервью RT.

Легендарный футболист также рассказал, что хотел бы исправить в игре сборной России.

«Можно многое улучшить. Я видел матчи с участием российской команды. Не хотел бы критиковать тренера, но мне показалась, что россияне не умеют атаковать. Игроки не знали, когда защищаться, а когда нужно остановить мяч. Мы увидели, что сборная России не очень уверена в себе. И это во многом зависит от ренера», — добавил аргентинец.