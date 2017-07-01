Власти США разрабатывают дипломатические, экономические, а также меры в области безопасности в отношении КНДР. Северокорейская ядерная программа требует «решительного ответа», а терпение Вашингтона иссякло. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Вашингтоне, передает РБК.

«Эра стратегической толерантности в отношении северокорейского режима провалилась… Откровенно говоря, терпение иссякло», — заявил Трамп. Разрабатывать меры в отношении Пхеньяна Вашингтон будет совместно с Сеулом, Токио и другими партнерами, добавил президент США.

«Эра стратегической толерантности в отношении северокорейского режима провалилась… Откровенно говоря, терпение иссякло», — заявил Трамп. Разрабатывать меры в отношении Пхеньяна Вашингтон будет совместно с Сеулом, Токио и другими партнерами, добавил президент США.

Трамп заявил, что союз между США и Южной Кореей является основополагающим для мира и безопасности в регионе, который он назвал «опасной частью света». И Америка всегда будет защищать себя и своих союзников, подчеркнул глава государства. «Все мы столкнулись с угрозой безответственного, жестокого режима в Северной Корее», — подчеркнул президент США.