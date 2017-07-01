Белоруссия не приемлет потрясений, революций и спекуляций на демократии и правах человека. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в поздравлении граждан по случаю Дня независимости республики.

«Белорусам не нужны потрясения, войны и революции, спекуляция на демократии и правах человека. У нас есть выверенные временем идеалы и ценности, и мы никому не позволим навязывать иное», — приводит пресс-служба президента его слова.

Лукашенко отметил, что за «последние годы многое изменилось: и страна, и живущие в ней люди».

«Неизменным осталось желание каждого из нас жить в свободном и мирном государстве <…> Сегодня с полным правом можно утверждать: Беларусь XXI века — стабильное государство, твёрдо следующее по пути самостоятельного развития», — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что в Белоруссии царят мир и порядок, а народ един.