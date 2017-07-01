Турция увеличила численность военного контингента в Катаре до тысячи военных, сообщает в субботу телеканал Al Jazeera.
Как сообщает телеканал, вторая партия турецких военных прибыла в Катар накануне.
«Турецкие военные проведут совместные учения с ВС Катара на военной базе Рарик бин Зияд» — сообщает телеканал. О дате военных учений не сообщается.
Накануне министр обороны Катара Халид аль Аттия прибыл в Анкару, где провел встречи с турецким коллегой Фикри Ишыком.
Девятого июня вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией, соответствующий документ был подписан 10 ноября 2016 года в Анкаре.