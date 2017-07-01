Один из лучших футболистов всех времен Диего Марадона заявил, что президент России Владимир Путин представляет высшую лигу, сообщает RT.

«Путин — феномен. Я думаю, что после Уго Чавеса и Фиделя Кастро, Путин вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом представляет так называемую высшую лигу. Путин — это человек, который может принести мир многим на этой планете», — сказал Марадона.

Марадона также отметил, что ему тяжело говорить о Дональде Трампе как о политике.

«Я не вижу его в этой роли. Для меня он, скорее, герой комикса или мультфильма. Каждый раз, когда я вижу его по телевизору, переключаю канал», — рассказал футболист.