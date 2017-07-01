В Стокгольме в возрасте 56 лет скончался от рака легких шведский актер Микаэль Нюквист, известный по роли в экранизации трилогии «Миллениум» шведского журналиста и писателя Стига Ларссона.

Представительница актера Алисса Гудман сообщила: «Задор и страсть Микаэля были заразительными для тех, кто его знал и любил. Его любовь к искусству чувствовали все, кто имел удовольствие работать с ним».

Широкую популярность Микаэль Нюквист получил, сыграв роль Михаэля Блумквиста в экранизации трилогии «Миллениум» – фильмах «Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнем» и «Девушка, которая взрывала воздушные замки», а также кинолентах «Погоня» и «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», напоминает РИА Новости.