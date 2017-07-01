Шотландская модель и фотограф Ребекка Макгрегор (Rebecca McGregor) отомстила мужчине за то, что он послал свои голые снимки. В ответ она отыскала его мать и отправила эти фотографии, сообщает Lenta.ru.

21-летняя девушка, которая часто снимается в нижнем белье, рассказала, что устала от постоянных домогательств со стороны пользователей. Она получает неприличные сообщения в среднем три раза в день. Макгрегор отмечает, что большинство мужчин-собеседников либо женаты, либо находятся в отношениях.

«Я считаю, что эти мужчины относятся ко мне крайне неуважительно, и это меня огорчает», — сказала она.

Обычно модель просто не отвечает на подобные сообщения, но в этот раз решила проучить мужчину. Она нашла в соцсетях его мать и показала ей, как ведет себя ее сын в соцсетях.

Макгрегор также сообщила об онлайн-домогательствах полиции.

В апреле член палаты представителей Конгресса США от штата Пенсильвания и открытый гей Брайан Симс рассказал, что пожаловался бабушке интернет-тролля на неподобающее поведение ее внука. Он позвонил женщине и описал, каким именно образом пользователь оскорблял политика.