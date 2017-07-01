Азербайджанский народ должен знать, что нет никакой угрозы для его безопасности. Никакая сила не способна создать противостояние, нарушить порядок в стране, вернуть республику в состояние хаоса и анархии 1990-х годов.

Об этом сказал министр внутренних дел Рамиль Усубов в интервью газете «Азербайджан».

Министр подчеркнул, что те, кто попытается это сделать, встретят на своем пути народ Азербайджана и его неотъемлемую часть – азербайджанскую полицию.

«Пусть граждане будут уверены в том, что личный состав органов внутренних дел, верных своей родине, народу и государству, и впредь будет выполнять свои обязанности для защиты общественного порядка, безопасности населения и государства от противоправных действий», — цитирует его Репорт.