В следующем году гран-при Азербайджана будет проходить в конце апреля. Сегодня Ариф Рагимов, который считается промоутером этапа в Баку, рассказал, почему они решили перенести дату проведения гран-при Формулы 1. Об этом сообщает портал F1report.ru.

“В следующем году в Баку в мае и июне будет много серьезных мероприятий – говорит Рагимов. – Местные власти уже давно обратились к нам с просьбой освободить площадь, на которой мы размещали паддок. В итоге нам пришлось думать о других датах.

Мы решили, что нужно обратиться к руководителям королевского чемпионата. Мы сообщили, что было бы здорово, если бы гран-при Азербайджана перенесли на конец апреля или на начало июня. К счастью, нам удалось договориться, и перенос гран-при состоялся. Нам повезло, что в России также захотели перенести гран-при – в Сочи рассчитывали на то, что их гонка будет проходить во второй половине сезона. В итоге освободилось место, которое мы смогли занять. Что касается финальной части сезона, то там все слишком загружено – изначально мы понимали, что мы не сможем туда попасть.

Мы выбрали этот период. Важно то, что в конце апреля погодные условия уже неплохие – возможно, даже лучше, чем были во время прошедшего гран-при. На трибунах будет не так жарко, поэтому мы постараемся собрать больше фанатов.

Посмотрим, как в итоге все сложится, но пока что речь идет только об одноразовом переносе”.