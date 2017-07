В номере газеты New York Post от 30 июня вышла статья о твитах президента США Дональда Трампа. В ней три слова.

«Остановись. Просто остановись», — приводит фотографию материала журналистка издания Мэгги Колан. Статья есть и на сайте New York Post. Там говорится, что автором статьи является редакция издания.

Simple and straight to the point in today’s @nypost… pic.twitter.com/IcZd7Cp9RC

— Maggie Coughlan (@MaggieCoughlan) 30 июня 2017 г.