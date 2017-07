Белый дом направил конгрессу США открытый отчет о доходах сотрудников президентской администрации. 16-страничный документ был опубликован (*pdf) на сайте Белого дома.

Согласно документу, нижний порог жалования в Белом доме составляет $30 тыс. в год. Именно столько, к примеру, получает директор Национального экономического совета и старший советник президента по экономической политике Гэри Кон, информирует РБК.

В то же время максимальная зарплата в Белом доме составляет почти $180 тыс. Среди чиновников, получающих эту максимальную зарплату есть и пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер. Его заместитель, Сара Сандерс, получает в год немногим меньше — $165 тыс. Максимальный доход в $180 тыс. также получает главный политконсультант Трампа Стив Бэннон.

Отдельно в отчете можно выделить дочь Дональда Трампа Иванку и ее супруга, зятя президента Джареда Кушнера, который является советником главы США. Согласно документу, им Белый дом не выплачивает зарплату. В отчете должность Иванки Трамп указана как «дочь главы государства и советник президента» (англ. first daughter and adviser to the president).

О том, что дочь Трампа Иванка, официально оформленная в штат Белого дома, не будет получать зарплату, стало известно в марте. В Белом доме она занимает пост советника своего отца. В апреле телеканал CNN сообщил, что именно ее позиция оказала влияние на решение Дональда Трампа нанести удар по авиабазе Шайрат в Сирии.

Ее муж, Джаред Кушнер, стал советником президента в январе, вскоре после вступления Трампа на пост главы государства. Кушнер занимается в основном вопросами внешней политики. Так, в апреле он совершил визит в Ирак. Кроме того, он сопровождал президента во время его ближневосточного турне.

Сам Дональд Трамп вскоре после избрания на пост президента отказался от положенной ему жалования в $400 тыс. Вместо этого он получает $1 в год. «По закону я обязан все равно получать не меньше доллара в год, так что пусть будет доллар», — заявил он в ноябре эфире телеканала CBS.