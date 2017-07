Журналисты, готовившиеся в пятницу к официальной съемке рукопожатия президента США Дональда Трампа и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Овальном кабинете Белого дома, дважды едва не опрокинули стоящую на журнальном столике возле американского лидера лампу. Как передает ТАСС, курьезный инцидент, вызвавший раздражение Трампа, был запечатлен на видеозаписи, которую распространила телекомпания ABC.

«Easy fellas»

President Trump to press in Oval Office as lamp gets knocked over: «You guys are getting worse» https://t.co/TBSMD8pkgm

— NBC News (@NBCNews) 30 июня 2017 г.