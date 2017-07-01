Стрелок, открывший стрельбу в больнице Нью-Йорка, мертв, сообщает Газета.ру со ссылкой на NBC New York.

В настоящее время неизвестно, был ли он ликвидирован полицией или совершил самоубийство.

По данным источников, стрелком являлся 45-летний мужчина, работавший врачом. По последним данным, ранения получили пять человек.

Согласно информации источников телеканала, доктор Генри Майкл Бэлло совершил стрельбу, будучи одетым в халат врача.

По данным NY Daily News, стрелок использовал винтовку M16 и в прошлом работал в этой больнице.