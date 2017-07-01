Американский президент Дональд Трамп поделился со своими сторонниками на приеме для сбора средств в пользу Республиканской партии США, что хочет подать в суд на CNN за решение удалить материал о встрече советника Трампа и представителя российского инвестиционного фонда.

— За последние несколько дней CNN само себя похоронило. Это позор, что они сделали с именем телеканала. Здесь есть юрист, который мог бы составить хороший иск? Мы могли бы это сделать. Было бы забавно, — сказал Дональд Трамп.

Скандал между Трампом и CNN возник после того, как телеканал принудили выпустить опровержение статьи, размещённой на сайте компании, в которой говорилось, что в отношении советника Трампа Энтони Скарамуччи проводится расследование на предмет его связи с Россией. Компания CNN удалила материал и принесла извинения Скарамуччи.

Источник: «Лайф»